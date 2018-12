Sint het land uit? Hup, dan een kerstboom in huis!

Een stormloop is het niet, maar op de ochtend na pakjesavond is er bij Kees Robben uit Berkel-Enschot al wel een gestage toeloop van klanten die een kerstboom willen. ,,Ik verkoop ze al 35 jaar", zegt Robben. ,,Voorheen begonnen we op 6 december, nu is er al eerder animo voor en was het in het laatste weekend van november al echt druk. We moeten wel, anders gaan mensen die vroeg een kerstboom willen naar elders, en er kan er maar één verkocht worden."