Sint vaart - eindelijk - weer Tilburg binnen, en dan is het soms dringen bij de goedheiligman

UPDATE Zorg wil voorrang derde prik; Brabantse ziekenhui­zen steeds verder onder druk

DEN BOSCH - Zorgpersoneel wil als eerste die derde prik krijgen. De coronadruk in de ziekenhuizen is zo groot dat kanker- en hartoperaties dreigen te worden uitgesteld. ,,Als we die vaccinatie niet snel krijgen, lopen we vast en dat kunnen we ons niet permitteren.”

12 november