Sinterklaas is - eindelijk - weer Tilburg binnengevaren, en dan is het soms dringen bij de goedheiligman

Het mag dan op sommige punten een beetje druk zijn, wie aan ouders op de kade vraagt of ze ook getwijfeld hebben om te komen, krijgt overal nee te horen. ,,Of nou ja, als er een pietendemonstratie was geweest, zoals in Breda, dan was ik wel thuisgebleven", stelt Henry Mutsaerts. Maar corona is ook voor hem - één van de weinige ouders met een mondkapje op - geen reden weg te blijven uit de haven. Het is tenslotte de eerste (‘en misschien wel de laatste’) keer dat zijn kinderen van bijna zeven langs de kant staan.