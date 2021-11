Sinterklaas is in Tilburg gewoon welkom, bezoekers moeten QR-codes laten zien

,,Als de nood aan de man is, kan de intocht alsnog niet doorgang. Maar we willen niet in somberheid schieten en zijn blij dat de intocht door kan gaan”, zegt Fernand Palmen, voorzitter van Het Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg. ,,Wel roepen we iedereen op om de bestaande maatregelen te respecteren. Dus thuisblijven als je klachten hebt en zoveel mogelijk afstand houden.” Sinterklaas komt zondag 14 november om half twaalf aan in de Piushaven, om daarna per paard richting het Willemsplein te vertrekken.