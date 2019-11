Sinterklaas is ook in Tilburg: ‘Naar de Piushaven? Nee, het station!’

TILBURG - Bij de intocht van Sinterklaas in Tilburg deed de kleur van de Pieten niet ter zake. Wel de vraag hoe het kan dat Sint in Tilburg wél met de boot kwam en gisteren in Apeldoorn met de trein.

Voor het eerst liepen er roetveegpieten mee in Tilburg. De Pieten mochten dit jaar nog zwart geschminkt meelopen, maar vanaf volgend jaar zijn er alleen nog roetveegpieten besloot het comité. De pietjes langs de route houden zich er niet mee bezig. Sommigen zijn geschminkt, maar de meesten niet. In afwachting van de komst van Sinterklaas met zijn Pieten zitten Mats (4), Eva (7), Emma (7), Vera (9) en Sam (2) op de stoeprand.

Mats en Eva zijn geschminkt als roetveegpiet. ,,De kleur van de pieten is bij ons geen item" vertelt hun moeder Marieke Stuart, die samen met haar partner en vrienden Michel en Ilse Beerens langs de kant staat. ,,Ik ben er niet mee bezig. Dat er discussie is snap ik, de demonstraties ook. Maar niet waar kinderen bij zijn." Veel belangrijker was een andere vraag: ,,Hoe kan het dat Sinterklaas in Tilburg wel met de boot komt?", vertelt Marieke. ,,Ik heb gezegd dat er te veel pieten waren om met de trein te gaan." zegt Ilse. Marieke heeft ook zoiets tegen de kinderen gezegd: ,,Een aantal met de trein en een aantal met de boot."

Kleur Piet maakt voor kinderen niks uit

De kinderen Noud (9) en Sanne (7) van Frank van Liempt hebben wel een zwart gezicht: ,,Dat wilden ze zelf. Ik vind het prima." Ook bij hen is de kleur van de pieten geen discussie. ,,Voor kinderen maakt het echt niks uit. Het is een grote mensen discussie." Wat wel in huize Van Liempt speelt, is een andere vraag: ,,Elk jaar vragen ze wanneer de echte Sint naar Tilburg komt in plaats van een hulpsint. Dus dat zien ze wel!"

Ted (4) vroeg zich ook af hoe het zit met dat trein- en bootverhaal, vertelt zijn vader Hans. ,,Het viel hem meer op dan het een vraag was. Mijn uitleg dat Sinterklaas vanuit de trein hier verder gaat met de boot, was prima." Ook Eddy (7) had hele andere zorgen aan zijn hoofd. ,,Heeft Sinterklaas een bril op?" Roetveegpieten, zwarte pieten: het is geen issue in het gezin, vertelt hun moeder Arianne. ,,Weet je wat wel? Dat we naar de Piushaven gingen voor de aankomst. We reden verkeerd en moesten bij het station zijn!"