Sinterklaasbaksels ‘vol spijs en aandacht’: Enya begon in Tilburg een mini-fabriek

Vangelis Pavlidis valt als invaller bij Grieken op met prachtige omhaal

18 november Vangelis Pavlidis van Willem II had woensdagavond geen basisplaats toen Griekenland in Athene aantrad tegen Slovenië voor de Nations League. Na de rust kwam hij wel in het veld en was dicht bij een doelpunt. Het bleef echter 0-0, waardoor de Slovenen groepswinnaar werden.