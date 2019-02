Sjaan van Hal uit Biezenmortel weet hoe je de honderd haalt

Zondag 10 februari wordt Sjaan van Hal, moeder van acht kinderen, 20 kleinkinderen en 34 achterkleinkinderen, 100 jaar. Het lijkt in de familie te zitten, want haar moeder Net haalde de 100 ook. In haar seniorenwoning in Biezenmortel, bruidsfoto’s en babyfoto’s en een geborduurd schilderij van de oude boerderij op de Winkelsestraat aan de muur, beleeft Sjaan een fijne oude dag, met haar kinderen om haar heen.

,,De mantelzorg doen we met z’n allen. Ons moeder is makkelijk, als er maar een krentenbol bij de boterham zit. Veel rummykubben, en zij wil winnen. Veel geintjes maken ook. Zij heeft altijd zin overal naar toe te gaan, en ze is nooit ziek”, zegt zoon Peter. Op 10 februari is er een receptie van 12.30 uur tot 16.30 uur in de Beukenhof in Biezenmortel. Het feestpak hangt al in de kast bij dochter Christa klaar, want ‘niemand mag het van tevoren zien’.