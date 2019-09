Sjors Sportief helpt kinderen in Hilvarenbeek hun talent te ontdekken

De feest-dj maakt een boekje over de vervuilde aarde

11:37 TILBURG - Ruud Geerts (61) draaide als dj Rudie Kuul op veel feesten en festivals in de stad. Dat vrolijke kreeg in de loop der jaren gezelschap van grote bezorgdheid. De Tilburger maakt zich in toenemende mate druk over het milieu en de vervuilde aarde. Dat verwoordt hij in het boekje ‘Arme aarde’.