Skatebaan Reeshofpark moet veiliger: ‘Per ongeluk met mijn step boven op een klein kindje gesprongen’

TILBURG - Akelige valpartijen door ruimtegebrek, niveauverschil en onoplettend gedrag bij de allerjongsten: de skatebaan in het Reeshofpark is uit zijn jasje gegroeid en zorgt voor gevaarlijke situaties. Voor een negenkoppige vriendengroep uit Tilburg reden om de mouwen op te stropen.

,,De meeste valpartijen die gebeuren, komen door een ander”, legt Jelco Chumman (16) uit, fanatiek stepper en één van de initiatiefnemers. ,,Er is heel veel niveauverschil tussen gevorderden en mensen die net beginnen. Een nieuweling rijdt er zo doorheen, heeft niet in de gaten dat iemand anders net een grote sprong aan het maken is. We krijgen de ruimte niet, het is echt veel te druk op de skatebaan.”

Ondanks de ongeschreven ‘we letten op elkaar’-regel, die volgens de jongeren goed wordt nageleefd op de 600 vierkante meter skatebaan, zit een ongeluk al snel in een klein hoekje. Zeker wanneer op zonnige dagen ruim tweehonderd jongeren en kinderen op hetzelfde moment een rondje willen doen op hun stuntstep, skateboard, skates of BMX. ,,Ik sprong een keer per ongeluk met mijn step boven op een klein kindje, dat was best een grote botsing. Het was even schrikken, maar gelukkig raakte niemand gewond”, aldus mede-initiatiefnemer Jeroen Baak (15).

Renoveren en uitbreiden

Al snel kwam de vriendengroep in contact met jongerenwerkers van R-Newt, die eerder al in 2016 jongeren begeleidden bij een actie om de destijds 15 jaar oude skatebaan te renoveren en uit te breiden. Nu, vijf jaar later, is de skatebaan populairder dan ooit en zoeken jongeren uit heel Tilburg en omstreken vertier op de baan. Het plan nu? Zo’n 2000 extra vierkante meters aanleggen.

Dat ook gemeente Tilburg de noodzaak van een uitbreiding inziet, doet de jongeren goed. In augustus vorig jaar presenteerden zij hun 500.000 euro kostend uitbreidingsplan aan wijkwethouder Reeshof, Oscar Dusschooten, gevolgd door een tweede presentatie aan burgemeester Theo Weterings. Jeroen: ,,Ze waren het al vrij snel eens dat er een uitbreiding moest komen.”

De gemeente laat weten tegemoet te komen met een financiële bijdrage vanuit het Team Wijken en het Sportakkoord. De grootte van de daadwerkelijke uitbreiding van de skatebaan en of deze gefaseerd gaat plaatsvinden, hangt mede af van de donaties die de jongeren weten op te halen.

Groter denken

,,We hadden zelf een kleinere uitbreiding in ons hoofd, maar zijn geadviseerd om groter te denken. Daarom hebben we een driefasenplan bedacht”, zegt Jelco glunderend. Fase 1 maakt meteen korte metten met gevaarlijke situaties en scheidt gevorderden van beginners, door een apart gedeelte met hoge elementen voor het maken van grote sprongen. Fase 2 betreft een uitbreiding met elementen als ‘quarterpipes’ en ‘banks’ waar de middenmoot los kan en bij fase 3 ligt de focus op een laagvloerse uitbreiding met ‘street obstacles’, zoals trappen, railingen en banken.

De inzamelingsactie ‘Donate to Skate’ op de website voorjebuurt.nl moet ervoor zorgen dat minstens 2500 euro wordt opgehaald. Het is misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar voor de jongeren een manier om te laten zien dat ze ‘niet zo makkelijk over geld denken en graag willen bijdragen’.

De teller staat momenteel op 795 euro. Of ze denken dat er voldoende draagvlak is onder de bevolking om de inzamelingsactie te steunen? ,,Zeker! Helemaal als mensen met hun eigen ogen zouden zien hoe druk en gezellig het hier altijd is met spelende jongeren. Ik denk dat we er iets supervets van kunnen maken!”