‘Skyline’ van Haghorst eindelijk in ere hersteld

Toch bezwaar mogelijk tegen afsluiten van Prins Hendrik­laan in Esbeek

16 februari ESBEEK/LAGE MIERDE - Het wordt toch mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de versmalling van de Prins Hendriklaan in Esbeek én Lage Mierde. Dat komt omdat de gemeente Reusel - De Mierden een Verkeersbesluit in voorbereiding heeft. Laatstgenoemde gemeente verschilt van mening over het afsluiten van die weg voor zwaar verkeer met Hilvarenbeek.