Slaan met kinderstoel niet bewezen, wel straf voor mishandeling

KAART Oisterwijk maakt zondag van 11 monumenten ‘Plekken van Plezier’

14:39 OISTERWIJK - Elf monumenten zijn zondag in Oisterwijk te bezichtigen. Het programma van Open Monumentendag is divers: kerken, landhuizen, woonhuizen, het raadhuis, maar ook de kiosk met vijver op de kop van De Lind. ‘Plekken van plezier’ is de gemeenschappelijke noemer.