Slachtoffer dodelijk ongeval in Tilburg is 14-jarige Levy van Schie

Een van die vrienden is Jeanny van Bijlen. Zij komt net als Levy uit de Textielbuurt in Oud-Noord. ,,Levy had heel veel vrienden in onze buurt. Niemand kan nog geloven dat hij is overleden. Het neerleggen van een witte roos op de plek van het ongeluk is het laatste dat we voor hem kunnen doen. We hopen dat er heel veel mensen naar dit laatste eerbetoon komen."