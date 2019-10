Slachtoffer dodelijk ongeval in Tilburg was 21 seconden uit beeld: werkstraf en voorwaardelijk rijverbod geëist

Er is weinig duidelijk over het ongeluk. Ook de verdachte kan zich er weinig van herinneren. Hij snapt niet hoe hij het stel niet had zien lopen. De twee lieten hun hondje uit op de weg. Een weg in een industriegebied, zonder voet- of fietspad. ,,Ik reed er wel vaker', zei de Tilburger dinsdag in de rechtbank in Breda, ,,Ik kende de weg, geen weg waar ik voetgangers verwacht.''