Slachtoffer ernstig ongeluk Tilburg moest opnieuw leren lopen, doorrijder nog altijd spoorloos

Het gaat die maandag helemaal mis als het slachtoffer vlak voor het middaguur wil oversteken op de Jan Heijnsstraat in Tilburg. Ze wil boodschappen doen bij de grote Albert Heijn daar vlakbij. Het is dan Roze Maandag, de eerste maandag van de Tilburgse Kermis. Ze loopt door groen licht.

Ik heb het geknars van de vooruit heel duidelijk gehoord en heb de ruitenwis­ser in mijn wang gevoeld. Vanaf dat moment weet ik niet hoe het gegaan is

Ernstige verwondingen

In eerste instantie denkt het slachtoffer nog dat het wel gaat. Mogelijk komt dat door de adrenaline, want ze is er niet best aan toe. Ze gaat naar huis, maar wordt daar later op de dag opgehaald door de hulpdiensten. Die brengen haar met spoed naar het ziekenhuis. Daar komen ernstige verwondingen aan het licht. Ze moet twee weken blijven en moet opnieuw leren lopen.