Slachtoffer verkeersongeluk Tilburg: ‘Ik ben mijn vrijheid kwijt’

,,Ik was letterlijk en figuurlijk kapot'', liet de vrouw dinsdag in de rechtbank in Breda weten. Ze moest door de brandweer uit haar auto worden geknipt. Ze werd geopereerd aan haar heup. Daarna lag ze drie weken in het ziekenhuis en nog eens twee maanden in een revalidatiecentrum. ,,Nu, anderhalf jaar later, heb ik nog altijd veel last van de gevolgen. Ik kan nooit meer fietsen of traplopen. Ik heb een rollator nodig en voor de langere afstanden een scootmobiel. Ik heb concentratieproblemen, hoofdpijn en gehoorverlies. Maar het allerergste is nog wel dat ik de vrijheid kwijt ben om zelfstandig te functioneren. Ik ben op veel gebieden afhankelijk van mijn partner en mijn kinderen.''