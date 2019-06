Slachtoffer vervuiling Korvelseweg Tilburg: ‘Weterings is er toch óók voor mijn welzijn?’

Een ritje van niks naar Kaatsheu­vel, maar met grote gevolgen

9:09 TILBURG/KAATSHEUVEL - Het was een gewone dag voor een 32-jarige servicemonteur uit Tilburg. Hij was op weg naar zijn eerste klant in Kaatsheuvel, een ritje van niks. De Tilburger voelde zich prima en er was bijna geen verkeer op de weg. En dan rijdt hij een oudere vrouw aan. Twee levens die voorgoed zijn veranderd.