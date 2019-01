Slachtofferhulp Tilburg wint Gouwe Peerke 2018

De wisselbokaal en geldprijs van 1.500 euro werden tijdens de uitreiking in het Peerke Donders Paviljoen in ontvangst genomen. De andere twee genomineerden, Humanitas Noord-Brabant en Kleurrijke Mama’s, ontvingen elk een bedrag van 500 euro.

‘De gevangene bezoeken’ was dit jaar het thema van de verkiezing. In haar rapport sprak de jury waardering uit voor de complexe en emotioneel zware taak van de vrijwillige hulpverleners bij Slachtofferhulp Tilburg. ,,Ze staan klaar voor mensen die de gevolgen moeten ondervinden van misdrijf, geweld, misbruik of getuige zijn bij een ongeluk of rampen en aanslagen. Het gaat bij slachtofferhulp om mensen die in zekere zin gevangen zitten in een negatieve, soms traumatische situatie.”