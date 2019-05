Slachtoffers chroom-6: koppen Tilburgse top moeten rollen

In een fel betoog richtte Natascha van de Put zich namens een aantal slachtoffers in een afrondingsdebat tot leden van de Tilburgse gemeenteraad. ,,Wij willen dat de verantwoordelijke ambtenaren door jullie aangepakt worden. Of moeten wij toezien dat zij hun goede functies en riante salarissen mogen houden?”

Aan het slot van haar betoog vroeg zij een minuut stilte voor de vier mensen die inmiddels zouden zijn overleden doordat ze met chroom-6 in aanraking zijn gekomen. Drie van hen hadden longkanker. Ze waren alle deelnemer aan het werklozenproject tROM dat mensen tussen 2004 en 2012 verplichtte museumtreinen te schuren op straffe van verlies van hun uitkering. Pas in 2016 werd bij de gemeente bekend dat de verflaag op de treinen het kankerverwekkende chroom-6 bevatte.

Tijdgeest? Zwak excuus!

Insprekers hekelden de afrondende analyse van het huidige college van Burgemeester en Wethouders over de affaire. Dat stuk wijst op de tijdgeest waarin het treinenproject van start ging: van gemeenten werd een een straffe aanpak van werklozen verwacht. ‘Het drama is niet tot een persoon of gebeurtenis is te herleiden’, aldus de analyse. ,,Wat een zwak excuus”, stelde inspreker Hanien Bounanaa, ,,Juist doordat er zoveel is misgegaan, moet je willen weten wie verantwoordelijk is voor dit wanbeleid.”

Bestuurlijk verantwoordelijk waren volgens Van de Put wethouders van GroenLinks (2004-2010) en het CDA (2010-2012). Oud-bestuurders werden vorige week in het geheim door raadsleden bevraagd. ,,Waarom achter gesloten deuren? Zij zijn ons een verklaring schuldig”, stelde oud tROM-deelnemer Shelley Marks. Zij kreeg net als andere betrokkenen de gelegenheid nogmaals in te spreken op voorwaarde dat namen van oud-bestuurders en -medewerkers ongenoemd bleven.

Harde, vernederende aanpak

Vooral het toenmalig management is voor de insprekers de gebeten hond. Dat is bij voorbeeld de tROM-manager die gevreesd was om zijn keiharde en soms vernederende aanpak van de tROM-deelnemers. Deze persoon zou nu werkzaam zijn bij mensen met een arbeidshandicap. Dat zou volgens inspreker Remco op 't Hoog nioet meer moeten kunnen.

Ook de destijds ambtelijk verantwoordelijk projectleider werd verantwoordelijk gesteld. Deze persoon was later volgens op 't Hoog nauw betrokken bij het Tilburgse Vertrouwensexperiment. Burgemeester Weterings greep op dat moment echter in. ,,We hebben afgesproken dat er jullie geen details melden waardoor personen herkenbaar worden.”

Wethouder Lahlah: wij veroordelen niemand

Namens het college deed wethouder Esmah Lahlah het woord. ,,Wij leven met u mee, zien uw woede. We snappen uw wensen en onbegrip, maar kunnen het helaas niet terugdraaien.” De essentie van het drama is volgens haar dat goede re-integratie ook verplichtingen schept aan kant van de overheid en de begeleiding. ,,Het gebeurde biedt aanknopingspunten om dingen beter te doen. In dat licht veroordeelt college niemand. We zijn ervan overtuigd dat iedereen met de beste intenties heeft gewerkt.”

Raadsleden vroegen onder meer aan de insprekers waarom ze klachten niet hebben gedeeld toen een van de eerste treinen in aanwezigheid van bestuurders feestelijk naar Utrecht werd gebracht. Waarom hadden ze hun problemen nooit bij raadsleden neergelegd? ,,Bij een kratje bier kan alles gezellig zijn", antwoordde Shelley Marks. Zij was vooral bezig met solliciteren naar ander werk. ,,Ik heb mijn klachten vaak bij mijn leidinggevende neergelegd, en het probleem van chroom-6 was toen nog niet bekend.”

Reconstructie Brabants Dagblad