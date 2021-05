Slapende vrouw aangerand door collega bij teamuitje

Mattijs Brander­horst geniet na: ‘Juist in Breda promoveren, dat was extra lekker’

7:45 Mattijs Branderhorst heeft nog altijd amper een stem, terwijl het promotiefeest van NEC toch zondagnacht al plaats vond. Nu is het afwachten of hij mee de eredivisie in mag, want de oud-keeper van Willem II is einde contract in Nijmegen. ,,Maar ik heb wel mijn visitekaartje afgegeven, denk ik.”