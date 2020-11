‘Slavenmars’ door Tilburg en andere steden: ‘Zo ziet de toekomst eruit als we niet uitkijken’

‘Mondkapjesplicht, een leven lang’ en ‘Vaccinatie-tegenstanders hun rechten ontnemen’, klonk uit de boxen die de actievoerders bij zich droegen. De mensen in witte pakken vrezen dat de toekomst er zo echt uit gaat zien. ,,Er zijn genoeg aanwijzingen dat het die kant op gaat", zegt Simone Berkelmans, één van de deelnemers in Tilburg.

Het tiental is onderdeel van een protest in meerdere steden in Nederland, geïnspireerd op een groep die zich Guerilla Mask Force Bern noemt. In de Zwitserse hoofdstad liepen begin deze maand mensen in zelfde soort pakken rond.

Als zombies door de binnenstad

Als zombies liep de groep van de Oude Markt over de Heuvelstraat, Willem II Straat en de Heuvel. Zelf noemen ze het een act met ‘slaven'. ,,Want als we zo doorgaan worden we letterlijk slaven", stelt Berkelmans. Het is niet haar doel om Tilburgers te overtuigen of - zoals ze het zelf noemt - wakker te maken. ,,We wilden vooral laten zien waar het heen gaat. Wat mensen ermee doen moeten ze zelf weten.”

Het was ten tijde van het protest al erg druk in de stad. Vanwege de nasleep van Black Friday en de naderende feestdagen kwamen veel mensen winkelen. Handhavers hebben zich volgens Berkelmans kort met de demonstratie bemoeid, en hen verboden het drukste deel van de Heuvelstraat in te lopen. Maar ze zagen geen reden om de actievoerders te stoppen. De groep is dan ook tevreden over de demonstratie. ,,Tilburg heeft zich van de goede kant laten zien", stelt Berkelmans.