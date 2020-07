Slechts een enkele paradijsvogel op een Vaalroze Maandag: ‘Het voelt raar zo’

Bejaarde man mishandeld in Oisterwijk, slachtof­fer met meerdere botbreuken in ziekenhuis

18:43 OISTERWIJK - Op de Moergestelseweg in Oisterwijk is maandagochtend een bejaarde man mishandeld. Het slachtoffer is met meerdere botbreuken opgenomen in het ziekenhuis, meldt de politie. Naar de verdachte wordt gezocht.