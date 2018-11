'Sleepwater maakt muziek zonder vooropgezet plan'

UDENHOUT - Het ging niet zonder slag of stoot, maar nu is het er: het derde album van Sleepwater.

De Udenhoutse americana-band Sleepwater bracht onlangs zijn derde cd uit. Here we are, where are we brengt in rauwe, meestal ingetogen en subtiele klanken het droeve verhaal van een vertroebelde relatie waarvan de afloop zich laat raden. Een verhaal over hoe eenzaam je kunt zijn in een wereld vol communicatie.

Melancholie

Wie de band een beetje kent, weet dat Sleepwater staat voor melancholie en weemoed en toch is dit geen donkere plaat, integendeel, hij wordt vooral ook gekenmerkt door catchy gitaarpop. Het maken van deze cd, de opvolger van Sleepwater en Sunwritten, ging niet zonder slag of stoot. Wil Opstals, broer van Ad, verliet de groep om zich te concentreren op zijn eigen band Songbelt. Sleepwater ging stug door: Ad Opstals (zang en gitaar), Frans Haarmeijer (gitaar en mandoline), Edwin Paanakker (bas, cello en gitaar), Martin de Ruijter (drums en zang) doken vorig jaar juni met een aantal gastmuzikanten de studio in en leverden volgens critici een volwassen album af.

In de muziekpers werd positief gereageerd op het album. Zo vindt muziekblogger Joost Festen dat de derde cd van de Udenhoutse band rijp is om opgepakt te worden door een professioneel label.

Uit het hart

Drummer en Sleepwater-lid van het eerste uur (acht jaar geleden) Martin de Ruijter zegt: ,,We maken muziek zonder vooropgezet plan, alles ontstaat nogal organisch en recht uit het hart. Ad schrijft de meeste songs en er is een grote vrijheid in de band om die naar eigen gevoel in te kleuren, met ruimte voor het experiment. Dit keer is er een grote rol weggelegd voor zangeressen, ook in de leadzang. Tegelijkertijd zijn we blij dat ook nu steelguitarist Peer Desmense en toetsenman Fred van Gennip meewerkten."