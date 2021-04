Sleutelfiguur bij LocHal wordt wethouder in Tilburg: ‘Je moet als stad niet verslappen’

,,De basis is goed in Tilburg, het moet weer pieken.” Dat zei Bas van der Pol in 2013, toen hij afzwaaide bij het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg (CAST).



Niet wetende dat hij een jaar later al medeverantwoordelijk zou worden voor zo’n piek: hij kreeg vier jaar lang een sleutelrol bij de realisatie van de LocHal in de Spoorzone.



Na dat huzarenstukje - goed voor vele nationale en internationale nominaties en prijzen - keert Van der Pol terug in Tilburg, dit keer als bestuurder. Hij volgt Berend de Vries op. De Vries vertrekt op 15 mei, na elf jaar wethouderschap en gaat als concerndirecteur voor de gemeente Utrecht aan de slag.