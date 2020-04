‘Slim als ze is’ kan Rietje Wijffels (88) door de spijlen heen met haar zoon kletsen

Bouw BeweegR van start: ‘Straks lekker sporten in het Spoorpark’

11:55 Do 16 apr: Ja, het Spoorpark is dicht, maar het werk staat allerminst stil. In de westelijke hoek (aan de zijde van de ringbaan) is de bouw van het sportcomplex van BeweegR begonnen. Het idee: mensen kunnen er straks buiten sporten, een biertje drinken in de zon of een beachvolleybalwedstrijd komen kijken.