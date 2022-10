Slimme en snelle bus hét vervoermiddel in Tilburg van morgen: ‘Voor metro of tram is stad te klein’

Armoedig Willem II ziet donkere wolken weer opdoemen na bekerfias­co: ‘Woedende supporters hebben volkomen gelijk’

Het simpele feit dat Willem II uit het KNVB-bekertoernooi is geknikkerd, is eigenlijk slechts bijzaak. De manier waaróp de 1-0 nederlaag bij FC Eindhoven tot stand kwam, is een heel stuk moeilijker te verteren. Dat aanvoerder Pol Llonch na afloop tekst en uitleg gaf aan een deel van de meegereisde (en logischerwijs woedende) supporters, is een teken aan de wand.

20 oktober