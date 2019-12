Sloop van Hispohal in Hilvarenbeek start in tweede week van januari

De 50 jaar oude Hispohal staat leeg sinds het begin van dit jaar, toen in Hilvarenbeek het nieuwe sportcentrum De Roodloop in gebruik werd genomen. In februari overhandigde voormalig eigenaar Laco de sleutels van de Hispohal aan de gemeente, die de grond en opstallen kocht voor 1,7 miljoen euro. Hilvarenbeek wil de locatie aan de John F. Kennedylaan herontwikkelen met woningbouw en mogelijk ook een medisch centrum.



Om verloedering en vandalisme bij de leegstaande Hispohal te voorkomen, wilde de gemeente het oude gebouw eigenlijk al voor de zomer van 2019 slopen. Uit een flora- en faunaonderzoek kwam echter naar voren dat er mogelijk beschermde vleermuizen in het gebouw zaten. Daarvoor was verder onderzoek nodig. Dat onderzoek is nu afgerond en heeft geen verdere belemmering opgeleverd.



De gemeente is al maanden in gesprek met inwoners, organisaties en andere belanghebbenden over de herontwikkeling van de locatie. Tijdens een informatieavond in november bleek een meerderheid van de fracties een voorkeur te hebben voor woningen gecombineerd met een gezondheidscentrum. Voor de bouw van een supermarkt was minder enthousiasme. Op 16 januari gaat de raad verder in debat over de plannen.