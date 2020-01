Sloop wevershuisjes doet pijn: ‘Tilburg beloont verwaarlozing’

Dikke streep door uitbrei­ding Mier­beek-Noord in Esbeek, Slibbroek wel door

7:53 Hilvarenbeek gaat het bedrijventerrein Mierbeek-Noord in Esbeek niet uitbreiden. Een royale meerderheid van de commissie Ruimte was daarover glashelder gisteravond. ,,In 2017 heeft de gemeenteraad het al klip en klaar gezegd: zoek andere locaties", concludeerde onder meer Gon Boers (HOI Werkt).