Slotdebat chroom-6: pleistertje op gapende wond

,,Het is tenminste íets”, zo reageerde Natascha van de Put, woordvoerster van Tilburgse chroom-6 slachtoffers, na een emotioneel, afsluitend debat in de gemeenteraad.

‘Iets’, dat waren de twee unaniem aanvaardde moties. Het RIVM moet alsnog uitleg geven over de mogelijke aanwezigheid van zware metalen in het schuurstof van de museumtreinen bij re-integratieproject tROM. Naast het kankerverwekkende chroom-6 kunnen die andere gezondheidsschade hebben veroorzaakt bij de werklozen die er verplicht te werk waren gesteld. Zijn er toch nog schuurstofmonsters van NedTrain waaruit die schade afgeleid kan worden?

Veiligheidscultuur monitoren

Volledig scherm Yusuf Celik (raadslid PvdA) © copyright Marc Bolsius De tweede motie verplicht Burgemeester en Wethouders de veiligheidscultuur bij de gemeente structureel te monitoren en daarover aan de raad te rapporteren. Dat moet herhaling van een dergelijk drama voorkomen. Beide moties werden ingediend door de oppositie van LST, PvdA, SP en Groep Jansen.



Hun derde, zwaardere motie echter werd weggestemd. Het RIVM zou alsnog betrokkenen moeten horen die niet meewerkten aan het onderzoek: de arbeidsinspectie, verfleverancier Akzo-Nobel, bedrijven die risico-inventarisaties maakten voor de gemeente, het hoofd van de Sociale Dienst. ,,De onderste steen is nog niet boven, het is een half verhaal", stelde Yusuf Celik (PvdA).



Daarom onthield de oppositie goedkeuring aan de analyse van B en W, met als hoofdconclusie: ‘Alle betrokkenen werkten met de beste intenties, er is geen aanwijsbare reden, het was een samenloop.’ De LST, PvdA, SP en Groep Jansen houden het zware middel van de raadsenquête achter de hand voor het moment dat het strafrechtelijk onderzoek van het openbaar ministerie is afgerond.

Bewijstlast omkeren

Het slotdebat was opnieuw emotioneel geladen. SP-fractievoorzitter Helma Oostelbos vertelde in tranen over haar ontmoeting in januari met een ernstig zieke oud-medewerker van tROM. ,,Ik heb hem bij latere bijeenkomsten niet meer gezien.” Zij kreeg bijval vanaf de publieke tribune, maar burgemeester Weterings keurde dat af. Hij kreeg daarop een heftige uitval over zich heen van Johan van den Hout die in 2013 zijn vrouw - ex-medewerkster van tROM - verloor aan longkanker. ,,Zielig! Jullie tonen geen respect!”

Tot ergernis van raadsleden hebben sommige slachtoffers voor de vergoeding van 7000 euro vooralsnog nul op rekest gekregen. Zij moeten eerst nadere uitleg verstrekken over hun periode bij tROM. ,,Uw administratie was uiterst gebrekkig”, fulmineerde Henk Denissen (LST), ,het kan niet zijn dat u de bewijslast nu omkeert.” Wethouder Esmah Lahlah beloofde het na te gaan bij de onafhankelijke commissie die de regeling uitvoert.

Quote Van dichtbij zien we frustratie, machteloos­heid, woede en verdriet. Met wat meer afstand is er ook waardering: voor het heldere excuus, de snelheid van de financiële regeling die als ruimhartig wordt gekenmerkt. Eva van Wijngaarden, raadslid D66

Op voorstel van 50Plus wordt onderzocht of er bij de slachtoffers van de affaire behoefte is aan een gedenkteken op een nader te bepalen plaats in Tilburg. Aan Lokaal Tilburg beloofde Lahlah dat Tilburg binnenkort met NS-NedTrain gaat onderhandelen over een eerlijker verdeling van de kosten. Het bedrijf wist van het gebruik van chroom-6 verf en kende de risico's maar zweeg daarover. Het betaalt vooralsnog echter slechts 3,5 van de begrote 14 miljoen euro. ,,Snel een regeling stond voorop”, aldus Lahlah.

Woede en frustratie, ook waardering