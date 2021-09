Sluipverkeer en ‘doods Korvel’ grootste zorgen bij autoluwer maken van cityring

,,Met dit voorstel zijn we over tien jaar naar de klote.” Het waren ferme bewoordingen die Peter Hessels, voorzitter van ondernemersvereniging Korvel Vooruit, de Tilburgse raadsleden op maandagavond over de cityring meegaf. ‘Dit voorstel’ is het autoluwer maken van de cityring. Die wordt - althans, dat wil het college - eenbaans, stukken rustiger en veel van het asfalt maakt plaats voor meer verblijfsruimte en groen.



,,We staan achter het plan om de verblijfskwaliteit van Tilburg te verbeteren, maar het lijkt wel alsof de gemeente aanstuurt op een koude sanering van Korvel”, zei Hessels. Het college wil het aantal auto’s van 18.000 auto’s naar minder dan 8.000 per dag terugdringen op de cityring, de Korvel-ondernemers vrezen daar de zure vruchten van te plukken. Lees: veel minder klanten in de winkels.