Sluiting dreigt voor woning en hondenpension na vondst groot drugslab van Tilburgse verdachten

Hardleerse Tilburger voor tweede keer in korte tijd aangehou­den met GHB

29 april TILBURG - Een 44-jarige Tilburger is maandagochtend aangehouden op de Blaricumsingel in zijn woonplaats. Hij was onder invloed van GHB en had de drugs ook op zak. Verder had hij ook een taser bij zich, meldt de politie. Blijkbaar had de verdachte zijn lesje niet geleerd toen hij op 9 januari ook al werd aangehouden voor het bezit en productie van GHB.