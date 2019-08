Sluiting Hudson's Bay is in Tilburg ‘harde klap’. Maar: ‘Het pand kan wel eenvoudig een nieuw leven krijgen’

,,In eerste instantie is het natuurlijk een slag voor het personeel van Hudson’s Bay”, aldus Van Aarle. Dat is ook wat wethouder Mario Jacobs (GroenLinks, binnenstad) als eerste reactie wil geven. ,,Verschrikkelijk nieuws voor alle ruim 1.400 medewerkers van Hudson's Bay, maar specifiek die van het filiaal in Tilburg", laat hij via zijn woordvoerder weten. ,,Hopelijk vinden die snel een passende vervangende baan in onze stad.”