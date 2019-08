Sluiting Hudson’s Bay komt hard aan in Tilburg en Den Bosch: ‘Zie maar eens een ander baantje te krijgen’

video Brandweer haast zich naar grote brand in Haaren en botst op auto, bestuurder naar het ziekenhuis

21:06 UDENHOUT - Op de N65 in Udenhout is zaterdagavond een Eindhovense brandweerwagen in botsing geraakt met een auto. De bestuurder van de auto is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd, de brandweermannen kwamen met de schrik vrij.