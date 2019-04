‘Smaakherkenning met een tinteling in de ogen’, nostalgische snoepwinkel Van Eekelen in Hilvarenbeek

Waarom gaat ‘Van Eekelen als vanouds’ het redden in deze tijd van gezond snoepen? William: ,,Er schijnt toch behoefte aan te zijn. We weten dat te veel suiker niet goed is, maar alles met mate. Ook suikervrij snoepgoed zit in het assortiment, al loopt dat minder goed. En weet je: we hebben de ruimte aan huis en het is niet onze kostwinning, dus we kunnen de prijsjes leuk houden.”



Het begon met het aankleden van de etalage in steeds een andere sfeer: Pasen, kerst, carnaval. Door de leuke reacties daarop pakten de Van Eekelens door en namen de gok door de winkel in te gaan richten met heel voorzichtig één tafeltje snoepgoed. De zaak groeide al snel uit tot een kleurrijk geheel aan heerlijkheden.



Moeders herkennen de lekkernijen uit hun jeugd. Ook voor ouderen en vooral dementerenden is het een feest van herkenning. Danielle: ,,Vanuit het verzorgingshuis komt men hier snoep halen. De mensen worden er blij van, smaakherkenning met een tinteling in de ogen. Hoe mooi is dat.”