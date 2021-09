Smartwares Group, bekend van onder meer Tristar en Princess, huurt straks nieuw DC Tilburg

De doos van Decathlon in Tilburg is echt wel een joekel

28 januari TILBURG - De zonnepanelen erop, dat is wel zo’n beetje de laatste buitenklus. Toch duurt het nog tot in het voorjaar voordat Decathlon in zijn nieuwgebouwde distributiecentrum trekt. Maar zeker is alvast: de sportartikelenreus heeft in Tilburg een joekel van een blauwe doos laten neerzetten.