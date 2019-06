Smeulende resten: brandweer rukt opnieuw uit naar uitgebrand pand in Tilburg

Column De Pont: een nieuwe kapitein, een nieuwe koers

13:34 Natuurlijk is het een prima naam. De Ferry. Al vond ik het niet de leukste suggestie. Ergens las ik: als we een museum hebben dat De Pont heet, waarom noemen we de pont dan niet gewoon Het Museum? Had gekund. Ik had de gezichten wel eens willen zien van die nietsvermoedende tilbotoeristen die braaf de bordjes Museum volgen: verwachten ze John Riddy, zien ze d’n Ferry. Die trouwens weer even aan de ketting ligt. Net in gebruik, nu alweer uit de vaart. De geul moet worden uitgediept.