Smolders onthoudt zich nog steeds van commentaar op groeiende onrust bij Forum voor Democratie

Smolders sprak zich nog niet nadrukkelijk uit over die berichten over de JFvD. ,,Ik heb onvoldoende zicht op wat daar allemaal van waar is”, zegt hij. ,, Ik kan niet afgaan op wat ik in de kranten lees. Ik wil eerst alles accuraat op een rijtje zetten. Maar als er ook maar iets waar is van antisemitisme, dan zal ik de eerste zijn om te zeggen dat daar keihard tegen opgetreden moet worden.”



Smolders, ook nog steeds fractievoorzitter van lokale partij Lijst Smolders Tilburg, zegt de ontwikkelingen binnen de FvD in alle rust af te willen wachten. ,,Dat kan best een weekje wachten. Ik heb genoeg ervaring om te weten dat je dit soort zaken niet via de pers moet bespreken. Je moet als partij met elkaar praten.”