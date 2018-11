Smolders’ stokpaardje: zet Draaiend Huis nu maar voorgoed stil

De LST-leider berijdt z’n stokpaardje nu bekend is dat het kunstwerk op de Hasseltrotonde door een mechanisch defect al maanden stil staat. Het behoeft een karwei à 45.330 euro om weer aan de praat te geraken. Begin er niet meer aan, hield hij verantwoordelijk wethouder Mario Jacobs (GroenLinks) maandag voor. Een aansporing die in officiële vragen verpakt was.

Jacobs gebruikte slechts afgemeten antwoorden om Smolders te laten voelen wat die zelf ook al wel wist: dit is een kansloze missie. ,,Soms gebeurt het dat er mechanisch iets misgaat”, zei de wethouder. ,,Dan moet je dat verhelpen en zorgen dat het niet meer voorkomt.”

Maar we zijn in Tilburg naast regulier onderhoud van jaarlijks bijna 17.000 euro al ruim 67.000 euro ‘aan belastinggeld’ kwijt aan extra reparaties, stelt de LST-voorman. ,,Dat is kwalijk. Je kunt het huis beter stil laten staan als symbool voor hoe het niet moet.”

En anders moeten ‘al die zogenaamde liefhebbers’ maar in actie komen om geld bijeen te brengen. Smolders denkt dat juist dát kansloos is, want hij meent te weten dat 99 procent van de Tilburgers ‘dit mistroostig Draaiend Huis’ helemaal niet wil. Jacobs: ,,Dit hoort gewoon bij onze taak als gemeente.” En van het stilzetten van John Körmelings kunstwerk wil hij helemaal niet weten. Heel serieus: ,,Dan is het concept weg.” Meer badinerend: ,,Dat is net zoiets als dat Tilburgers niet meer mogen maawen over de Maawmuur.”