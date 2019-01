Smolders wil VVV in LocHal Tilburg: ‘Verdient een betere plek in de stad’

TILBURG - De VVV moet zo snel mogelijk verhuizen naar de Spoorzone, bij voorkeur naar de LocHal. Dat bepleit althans Hans Smolders in een raadsvraag aan B en W. ,,Er is genoeg moois te zien, maar laat dat dan wel goed zien.”

De VVV verdient een betere plek in de stad, vindt Hans Smolders, leider van de grootste partij in de gemeenteraad. Zeker met 'zoveel mooie ontwikkelingen’ in de stad moeten bezoekers op een passende plek worden geïnformeerd. ,,Een balie bij de entree in de LocHal zou ideaal zijn. Eventueel is ook het stadsbalkon daar een optie of in anders toch direct bij het station.”

Sinds 2014 zit de VVV na een aantal omzwervingen in een hoekje bij het Natuurmuseum aan de Spoorlaan. Die verplaatsing kwam voort uit een opdracht om jaarlijks 3,5 ton te besparen, maar kostte uiteindelijk twee ton meer dan voorzien. ,,Zo weggestopt als het daar is, kun je er beter mee ophouden”, stelt Smolders. ,,doe het goed of doe het niet. Van een goed gepositioneerde VVV kun je ook eisen dat die de stad beter verkoopt.”

Goed over nagedacht

Hoewel hij altijd tegenstander was van de ‘dure verhuizing’ van de bibliotheek en zelfs opperde de LocHal te slopen, is Smolders enthousiast over het eindresultaat. ,,Als de keuze eenmaal is gemaakt, moet je er ook achter staan. Het is overweldigend, je ziet dat hierover echt goed is nagedacht. En de renovatie is gelukkig nog binnen budget (32 miljoen, SJ) gebleven ook. Laten we nu ook zorgen dat de hal goed gevuld wordt en de exploitatie betaalbaar blijft. Ook daaraan kan verplaatsing van de VVV bijdragen. Er is ruimte genoeg.”

Om die reden is het stadsbalkon voor Smolders hoogstens tweede keus voor de VVV. Op die plek zit nu tijdelijk ‘de Joazeetie’. De gemeenteraad hoestte destijds een miljoen euro extra op voor deze glazen gaanderij. ,,Het is natuurlijk het mooist als je wat kunt verdienen aan een partij die daar graag zit. Anders kan dit een optie zijn, je leidt bezoekers dan meteen door het gebouw.”

Quote Er is geen reden om Citymarke­ting zwaar en duur te huisvesten in Plan-T. Met de LocHal mogen ze zich in de handen wrijven

De gemeente gaat zoals gebruikelijk niet in op een raadsvraag, die wordt pas over enkele weken schriftelijk bantwoord. Wethouder Berend de Vries (D66, Spoorzone) is nog altijd in gesprek met een belangstellende horeca-partij over het stadsbalkon, zegt zijn woordvoerster wel.