Sneeuw en ov-staking, Tilburgse reiziger krijgt het allemaal voor de kiezen: ‘Kwestie van gewoon proberen’

TILBURG - Het is donderdag een lastige dag voor de ov-reiziger in Tilburg door zowel de stakingen als de sneeuw. ,,Als studenten moeten we wel komen, want het is tentamenweek.” Leerlingen van een middelbare school besluiten met de fiets aan de hand te lopen.

Het is donderdagochtend al vroeg helemaal wit buiten in Tilburg. Op de weg is het druk, maar ook bij het ov is het lastige ochtend voor de reizigers. Meerdere treinen hebben vertraging en wachtenden kijken steeds op hun telefoon. Ze igen de vertraging oplopen van vijf naar tien minuten en van tien naar twintig minuten.

Leerlingen van het Reeshof College kiezen eieren voor hun geld en komen massaal met de fiets aan de hand naar school gelopen.

Centrum

In het centrum van Tilburg is het niet veel beter. Toch zijn er een aantal optimisten die het ‘gewoon proberen’. ,,De treinen rijden gewoon dus we zijn hier toch al, dan kan ik net zo goed kijken of ik toevallig geluk heb en de bus ook rijdt", aldus een reiziger.

Studenten hebben sowieso weinig keus, volgens de wachtende Fontysstudent Luuk. ,,Het is tentamenweek bij de Fontys, volgens mij voor alle opleidingen, dus dan heb je als student weinig keus. Al hebben wij nog wel geluk, lijn 601 vervoert vooral veel studenten naar de Fontys bij Stappegoor en die rijdt eigenlijk altijd wel, ook tijdens stakingen.”

Andere mensen hebben minder geluk en wachten hun kans af. ,,Er rijden wel sporadisch bussen, er is alleen niet echt een lijn in te herkennen, maar ik wacht het af", aldus een andere reiziger. ,,Ik heb in ieder geval al wel door dat de tijden niet helemaal kloppen.”

Volledig scherm Tilburg centraal, reizigers wachten ondanks stakingen. © Ruud Smolders