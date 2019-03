Snel betaalbaar bouwen: Tilburg kan het wél!

IN MEMORIAM Elly van Luijk overleden: tiptop voorop in de vrouwen­strijd

16:19 TILBURG - Elly van Luijk-van Redt-Dortland is zondag op 98-jarige leeftijd overleden. De markante Tilburgse was in 1984 de eerste vrouwelijke fractievoorzitter in de Tilburgse gemeenteraad, voor D66, maar werd vooral bekend als voorvechtster van de vrouwenzaak.