Snel nog shoppen voor de lockdown: ‘Bijzonder dat iedereen in de paniekmodus schiet om nog wat te kopen’

Vorig jaar was op 14 december een soortgelijk tafereel te ontwaren. Een jaar en vier dagen, een vaccinatiecampagne, het meermaals af- en opschalen van maatregelen en verschillende persconferenties later is het van hetzelfde laken een pak in de Tilburgse winkelstraat. ,,Nu kan het nog, al was ik sowieso al van plan om te gaan winkelen”, zegt Dhemy Schobben (33), die in de rij staat bij My in de Heuvelstraat om een ketting voor zichzelf uit te zoeken. ,,Even wachten is niet zo erg. Beter zo, dan dat we met zijn allen hutje mutje in de winkel staan.”