Snelfietspad van Oosterhout naar Tilburg stap dichterbij

OOSTERHOUT - De aanleg van een snelfietsroute langs het Wilhelminakanaal van Oosterhout naar Tilburg is een stap dichterbij gekomen. Zowel Oosterhout als Tilburg maken geld vrij voor de aanleg. Het wachten is op een besluit van Dongen.

Quote Als het fietspad wordt doorgetrok­ken tot achter het Frencken kunnen fietsers veilig onder het viaduct door.” Dees Melsen, Fractievoorzitter VVD Oosterhout De snelfietsroute wordt een onderdeel van een groter netwerk van snelfietsroutes tussen de steden en bedrijventerreinen in de provincie Noord-Brabant. De fietsverbinding loopt vanaf de Slotlaan in Oosterhout via Dongen tot de Midden-Brabantweg in Tilburg waar het fietspad aansluit op de fietsroute N261 die doorloopt tot het station in Tilburg. Het overgrote deel van de verbinding ligt direct tegen het Wilhelminakanaal aan, ingepast in het groen.

Kruispunt

Dees Melsen (VVD) heeft in de gemeenteraad nog eens gewezen op een motie uit 2017 waarbij het fietspad wordt doorgetrokken tot achter het Frencken College. Melsen: ,,Dan hoeven de fietsers niet meer over het kruispunt bij de Slotlaan, maar kunnen ze veilig onder het viaduct door.” Wethouder Clèmens Piena heeft toegezegd om met een voorstel naar de raad te komen.

Dongen neemt in voorjaar een besluit

De gemeenteraad van Dongen wordt dit voorjaar via de Kadernota gevraagd om een beginselbesluit over de F629 te nemen. Afhankelijk van dat bestuurlijk besluit kan een bestuursovereenkomst opgesteld worden. Het plan is dat de gemeenten Tilburg, Dongen, Oosterhout én provincie Noord-Brabant begin volgend jaar een handtekening zetten onder een gezamenlijke overeenkomst met onder andere afspraken over financiële bijdragen aan de aanleg.

5000 Mensen

In 2021 wil men de eerste delen van de snelfietsroute realiseren. Een berekening laat zien dat de aanleg leidt tot minder autokilometers en dus minder CO² uitstoot. Uit het rapport blijkt dat bijna 5000 mensen delen van deze snelle route zullen gaan fietsen en de auto laten staan of geen gebruik meer zullen maken van het openbaar vervoer.

Brabantbreed netwerk

Dit is helemaal het geval als de F629 niet stopt aan de randen van Tilburg en Oosterhout. In Oosterhout kan de route aangehaakt worden op de toekomstige snelfietsroute Oosterhout – Breda en in Tilburg kan de route aansluiten op de snelfietsroute Tilburg – Waalwijk. Zo worden meerdere snelfietsroutes op een logische manier aan elkaar verbonden en ontstaat een Brabantbreed netwerk van snelfietsroutes.

Begroting

Het Oosterhoutse college van B en W heeft besloten het voorlopig tracé voor de snelfietsroute van Oosterhout naar Dongen en Tilburg langs het Wilhelminakanaal vast te stellen en nader te laten uitwerken. En voor de aanleg van de snelfietsroute in de begroting van 2020 en volgend ruimte te zoeken. Ook in Tilburg is hierover een besluit genomen.

Ecologische verbindingszone