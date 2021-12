Snelfietsroute Breda-Tilburg is deels gereed, een voorproefje bij 1 graad boven nul

RIJEN - De snelfietsroute F58 tussen NS-station Gilze-Rijen en de grens met Tilburg is klaar, laat de gemeente trots weten en nodigt uit een stukje te gaan fietsen. Gaan we doen. De route naar Tilburg Centraal is bijna gereed dus die nemen we mee. Een bijzondere ervaring van 25 kilometer heen en terug bij 1 graad boven nul. Van snelfietspad naar leerweg.

Het geweldige gevoel bij hoe de snelfietsroute tussen Breda en Tilburg moet worden, krijg je als je in Rijen over de nieuwe fietsbrug van de Maczektunnel fietst, op het Lage Madepad in Hulten of door Stadsbos013 in Tilburg. Onbelemmerd fietsen tussen landerijen en bosgebieden. Een roodgekleurd pad zo vlak als een biljartlaken. Alle tijd om te genieten.

Ritme

Een emotie van vrijheid, van een VIP-gevoel alsof deze fietsavenue speciaal voor jou is aangelegd, alsof de overheid, provincie en gemeenten, een hand op je schouder legt van: kijk dat doen we voor onze burgers. We vergeten de belastingen even, de kou en de langsdenderende treinen vibreren olijk mee op het ritme van de pedalen.

De route F58 De fietsroute F58 van circa 24 kilometer gaat in Breda via de Boschstraat, langs BUas naar de fietsstraat aan de Heusdenhoutsestraat, door Dorst via de Rijksweg en de Broodbaan door de bossen naar Rijen, via de spoorzone in Rijen verder langs het spoor richting Tilburg, door de Reeshof en Stadsbos013 naar de Universiteit, om te eindigen bij het station in Tilburg. Daar is de aansluiting op de F261 naar Waalwijk. Het gevoel van hoe een snelfietsroute níet moet zijn, krijg je op de Uitvang in Rijen, een fietsstraat buiten de bebouwde waar je de route met autoverkeer deelt. Belijning en middenstrook ontbreken, in tegenstelling tot de fietsstraten binnen de kom, en de maximumsnelheid is 60 kilometer per uur. Gas erop dus.

Als je net op de wolk van je gedroomde fietserswalhalla zweeft, word je door woest aanstormende gemotoriseerde vierwielers terug in de verkeerswreedheid van alledag geworpen. Een zeer onprettige ervaring die dicht bij angst in de buurt komt. Binnen de kom werkt de fietsstraat wel omdat het smal is, vanwege belijning en middenstrook.

Quote Ik ben verbaasd hoe keurig het is afgeleverd, maar het kost ook 13,1 miljoen voor de hele route. Nou ja, het is wel mooi. Jerry Smits, wandelaar

Zo ziet wandelaar Jerry Smits het ook. De Rijenaar is vol lof over de aanleg. ,,Ik ben verbaasd hoe keurig het is afgeleverd, maar het kost ook 13,1 miljoen voor de hele route. Nou ja, het is wel mooi. Maar dit stuk bij de Uitvang vind ik helemaal niks, niet veilig met die auto's. Ze kunnen prima een stukje omrijden. Ik begrijp niet goed waarom hiertoe is besloten.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De snelfietsroute bij de kruising met de Hulteneindsestraat in Hulten richting Tilburg is hier ook toegankelijk voor auto's. © Pix4Profs / Johan Wouters

Jan Damen is de fietsende belofte dat de route een succes wordt. De 66-jarige Tilburger is net met pensioen. Hij rijdt regelmatig vanuit de Reeshof via de F58 richting Rijen of naar het centrum van zijn stad. ,,Het is een groot verschil met vroeger en je fietst lekker door.” Toch zit hem iets dwars. ,,Bij de drie rotondes onderweg krijg je niet altijd voorrang, hoewel het goed staat aangegeven. Dat is gevaarlijk, vooral voor oudere fietsers.”

Deklaag

Bob van Mourik van Ballast Nedam haalt net de laatste hekken weg van de fietsbrug over Maczektunnel. De brug kan nu voor het eerst gebruikt worden. ,,Afgelopen maanden heb ik van alles aan- en afgevoerd. Dit is mooi toch", zegt de werknemer van Ballast Nedam. Verderop in Tilburg werken zijn collega’s aan het trottoir tussen station Universiteit en het Wandelbos. Dit deel krijgt in het voorjaar de deklaag.

Wethouder Aletta van der Veen van Gilze en Rijen en gedeputeerde Christophe van der Maat hebben vanwege corona afgezien van een officiële opening. De oproep van de wethouder tot bewegen past in deze tijd nog meer. Van der Maat noemt de F58 een mooi voorbeeld van samenwerking met de vier betrokken gemeenten. ,,In Rijen is dit deel gereed, Breda heeft de eerste delen klaar, Tilburg is begin volgend jaar gereed en de provincie legt de komende jaren nog stukken aan.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De laatste fase van snelfietsroute F58 gaat de meeste vertraging oplopen bij het spoorzoneproject in Rijen. De fietsbrug moet wachten tot de onderdoorgang over een jaar of zes klaar is. © Infographic Gemeente Gilze en Rijen

Het rode asfalt tussen station Breda en station Tilburg vormt nog geen strakke lijn ‘bijna geheel zonder hindernissen'. Het echte obstakel is besluitvorming en uitvoering. In Rijen moet eerst de onderdoorgang komen bij het station, dat kan nog wel tot 2027 duren. Breda denkt aan 2023/2024 voor de juiste aansluiting vanuit het station. En de provincie wacht tot de aanleg van de tunnel bij de Oosterhoutseweg, die volgend jaar begint.

Veiligheid

Projectleider Snelfietsroutes Mathijs Ransijn van de provincie ziet het netwerk van snelfietspaden in de provincie langzaam werkelijkheid worden. ,,Een aantal zaken moeten we verder uitwerken, ook met gemeenten. We worstelen nog met de veiligheid op fietsstraten buiten de kom, zoals De Uitvang. Als het verkeer te hard rijdt en langzaam verkeer zich onveilig voelt, moeten we daar wel iets mee.”

Ransijn noemt het een ‘leerweg’. Dat is fietsen bij 1 graad boven nul ook. Warm aankleden helpt.