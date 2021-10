Snelfietsroute rukt op richting binnenstad: nu is smal Vijverpad aan de beurt

OM eist zeven jaar cel tegen voormalig president Satudarah, Angelo M. uit Tilburg

12 oktober ZWOLLE/TILBURG - Motorclub Satudarah is al enkele jaren verboden, maar het Openbaar Ministerie is nog niet klaar met de voormalige leiders. In de rechtbank in Zwolle eiste justitie dinsdag zeven jaar cel tegen de 44-jarige Tilburger Angelo M., tot aan het verbod de wereldwijde president van Satudarah.