Snelheid na parkeerverbod Wouwerstraat in Hilvarenbeek slechts licht gestegen, maar onvrede blijft

Sinds de invoering van het parkeerverbod in de Wouwerstraat in maart van dit jaar, is de gemiddelde snelheid van het autoverkeer in de straat slechts met een paar kilometer per uur toegenomen. Dat neemt niet weg dat er nog altijd te hard gereden wordt. Waar de maximum toegestane snelheid in de Wouwerstraat 30 kilometer per uur is, licht de gemiddelde snelheid iets boven de 40 kilometer per uur.



Dit blijkt althans uit metingen die de gemeente in de eerste twee weken van juni deed. Het ging om een zogenaamde V85 meting, waarbij gekeken wordt naar de snelheid van een ruimte meerderheid, maar waarin uitschieters niet worden meegerekend. Veel bewoners van de Wouwerstraat zeggen dan ook dat de conclusies uit het onderzoek niet aansluiten bij hun eigen ervaringen en dat er vaak veel harder wordt gereden.