Snelheidsduivel met 152 over Burgemeester Letschertweg in Tilburg, rijbewijs kwijt

Het Voetstuk PSV-fan en treuren om Ajax, Jannick (10) uit Geldrop is een voorbeeld­sup­por­ter

10 mei HET VOETSTUK In de rubriek ‘Het voetstuk’ zet Sjoerd Marcelissen iemand die positief is opgevallen op een voetstuk. En iemand die negatief is opgevallen, laat hij eraf vallen. In pittige stukjes met een vleugje humor.