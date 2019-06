Snelheidsspaarpot na hardrijden in Berkel-Enschot: 2.000 euro voor Jeugdwerk

Tilburgs stel leefde in weelde: 12 maanden cel voor witwassen bitcoins

28 juni TILBURG - Een Tilburgs stel leefde een riant bestaan met dure vakanties, kostbare huurauto’s en merkkleding. Maandelijks kwam er echter amper geld binnen. ,,We kregen donaties”, aldus de verdachten. Volslagen onwaarschijnlijk, oordeelt de rechtbank in Breda. De man moet voor witwassen en wapenbezit twaalf maanden de cel in. Zijn vrouw is vanwege medeplegen veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en vier maanden voorwaardelijk.