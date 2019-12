Snelle sloop Hispohal heeft voorkeur in Hilvarenbeek, ‘Veiligheid gaat voor fiscaal voordeel’

Plichtsge­trou­we pizzakoe­rier Tilburg belt politie vanwege geweld in huis

15:57 BREDA - Een plichtsgetrouwe pizzakoerier in Tilburg twijfelde niet en belde meteen de politie toen hij het idee had dat een vrouw werd mishandeld in een huis waar hij pizza bezorgde. Toen de politie kwam, leek er niet echt sprake van huiselijk geweld, maar bleek er wel een hele hoop drugs in het huis te liggen.