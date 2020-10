Snikhete wandelingen bundelt Vera Hofman in een podcast: ‘Maak de wereld mooier’

Scooter in vlammen op aan Professor Cobbenha­gen­laan in Tilburg

25 oktober TILBURG - Aan de Professor Cobbenhagenlaan in Tilburg is vannacht in scooter afgebrand. Dat gebeurde rond 02.15 uur in de nacht van zaterdag op zondag. De uitgerukte brandweer kon het voertuig niet meer redden.