Snoep terug van weggeweest bij de Hasseltse kapel: ‘Hèhè, eindelijk weer iets gezelligs’

Fietser zwaarge­wond naar het ziekenhuis na botsing met auto in Loon op Zand

4 mei LOON OP ZAND - Een fietser is dinsdagmorgen op de Kerkstraat in Loon op Zand zwaargewond geraakt. De fietser kwam in botsing met een auto, al is het nog onduidelijk hoe dat precies heeft kunnen gebeuren. De Kerkstraat is deels afgesloten.